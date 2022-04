Amélie LOIREAU

Trois dimensions sous-tendent mon parcours professionnel, quels que soient les postes que j'ai été amenée à occuper.



La dimension d'ACCOMPAGNANT que j'ai portée tout au long de ma carrière commerciale mais aussi en tant que chef de projet ou directeur d'établissement dans le secteur médico-social, car j'ai toujours préféré m'asseoir à côté du client ou de mon collaborateur plutôt qu'en face.



La dimension d'ANTHROPOLOGUE qui m'a permis d'analyser en profondeur les milieux et les contextes souvent complexes dans lesquels j'ai été plongée, en recherchant les enjeux culturels, sociétaux et psychologiques derrière le vécu de l'Entreprise.



La dimension de MANAGER qui entretient la flamme au quotidien, fédère les équipes, et aime agir.



Si aujourd'hui j'ai adopté la posture de Consultante Formatrice Indépendante, c'est pour pouvoir utiliser ces trois dimensions au service de l'Entreprise de Demain, plus généreuse et plus citoyenne.



Mes compétences :

Conception et suivi de plans de prévention des ris

Développement commercial et négociation de contrat

Conception de référentiels d’évaluation

Accompagnement des phases de deuil successives con

Ecoute active  Pratique du feedback  Délégation

Management par objectifs  Gestion des conflits

Animation et fédération d’équipes pluridisciplinai