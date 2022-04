Amélie MABILLE

Depuis le 16 septembre 2015, je suis diplômée d'un Master Prévention et Gestion des Risques en Droit Social, mention assez bien, à l'Université Picardie Jules Verne à Amiens.



Depuis le 5 octobre 2015, je suis en mission de service civique au Collège Saint Joseph à Aumale afin d'aider et d'accompagner les élèves en difficultés. Cette mission m'a permis de développer des compétences professionnelles et de m'enrichir personnellement.



Je souhaite poursuivre mes études en alternance dans le cadre d'un mastère en ressources humaines afin de compléter mon cursus universitaire en droit du travail et d'accentuer mon travail dans ce domaine. Je recherche donc une entreprise pouvant me former, me suivre et m'accompagner tout au long de ma formation.



Je suis dynamique et persévérante, j’ai aussi le souci du travail bien fait et je suis capable d’investissement et de disponibilité.