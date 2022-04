Amelie MACE

J'ai 20 an, effectuer 1er année de BAC PRO de Comptabilité et 1er année de CAP dans la couture.

J'ai aussi fait une Pré qualification en tant que femme de chambre que j'ai obtenue.

Maintenant à la recherche d'un emploi dans le secteur de la Vente.

Je sais Accueillir et Conseiller les clients.

J'aime les voir sourire de leurs achats en partant du magasin.



Mes compétences :

Etiquetage

Ranger les dossiers

Accueillir

Conseiller

Encaisser

Nettoyage industriel