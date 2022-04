Amélie MACHADO

Actuellement en MASTER 2 à l’ISCOM Lille, j’approfondis mes connaissances dans les domaines de la communication et de la stratégie digitale et numérique.



Forte de premières expériences en tant que chargée de communication externe, chef de projet, média planneur et chargée de budget, je souhaite continuer à développer mes compétences dans la communication et la publicité.



Passionnée, rigoureuse et impliquée, je suis mobile sur la région Nord-Pas-de-Calais.



Maitrise du pack office, web 2.0 - Environnement Mac et PC Photoshop, illustrator, final cut et indesign (intermédiaire)



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Communication

Publicité

Community management

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Marketing

Planning stratégique

Achats media

Evènementiel et Relations Publiques