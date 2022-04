Amélie MAGDO

10 ans d’expériences dans la distribution dont 5 ans en communication externe et 5 ans en e-Commerce m’ont fait acquérir de solides compétences dans la gestion de projet et les contenus digitaux. Aisance rédactionnelle, pilotage de process et de planning, coordination des équipes, gestion de la qualité des contenus...font partis d'un savoir-faire reconnu.



Mon esprit de synthèse et d’analyse, ma rigueur et mon implication, me permettent d’être autonome et de mener à bien et avec qualité les missions que l’on me confie. Relever des challenges et booster mes compétences sont des angles importants de mon métier.



Mon intérêt pour le web et les applications mobiles me font participer bénévolement à l’organisation de conférences dédiées à ces sujets (Appdays&Retmo) depuis plusieurs années et me permettent de rester à la pointe des nouvelles tendances.



En veille constante et à l’écoute du marché, n’hésitez pas à me contacter pour échanger.



Mes compétences :

Suivi de production

Supports de communication

Gestion de projet

E-commerce

Chaîne graphique

Gestion des process

Communication externe

Réseaux sociaux

Gestion de contenu web

Rédaction de contenus web

Merchandising

Hybris