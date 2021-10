Amelie MAGRE

Bonjour,

Titulaire du diplôme d’état infirmier depuis 2003, j’ai été amenée après plusieurs années d’expérience sur ce métier, à élaborer une reconversion professionnelle sur le métier de Secrétaire.

J’ai réalisé différentes PMSMP dans divers secteurs du secrétariat et avec des publics différents, successivement à Communauté de Communes Oust à Brocéliande, l’Espace Autonomie Seniors de Vannes Agglo et chez le transporteur Blue Road à Malestroit. De plus, j’ai bénéficié d’une remise à niveau en bureautique par le biais du dispositif compétences clés de Pôle Emploi. J’ai ainsi pu constater que le secteur du secrétariat me correspondait parfaitement.

Ma motivation, ma rigueur et mon adaptabilité sont mes atouts essentiels.



Mes compétences :

Connaissance de la terminologie des actes medicaux

Connaissance terminologie medicale

Internet

Microsoft Word 2010

Saisie informatique

Classement et organisation des plannings

Informer et orienter le patient

Gestion des appels et prise de rendez vous

Gestion de la relation client

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Creation dossiers medicaux

Microsoft Office