Amélie MARTIN

Je prépare actuellement un Master 2 en Management à Grenoble Ecole de Management, et complète cette formation par une année d'alternance en tant que chargée d'études marketing chez le groupe Bel.



J'ai choisi de mettre à profit et enrichir au maximum mes études grâce à plusieurs expériences professionnelles, toutes très enrichissantes. Après une expérience très responsabilisante au sein d'une startup lyonnaise éditrice de logiciels lors d'un M1 en alternance, j'ai choisi de continuer sur une année de stages, tout d'abord en tant que chargée d'études à Paris chez TF1 Publicité, suivi par une expérience au Royaume-Uni en tant que Marketing Analyst & Business Developer.



Je suis aujourd'hui Assistante Consumer & Market Insight Manager en alternance chez le groupe BEL pour ma dernière année à l'ESC Grenoble. Très intéressée par le domaine des études marketing et plus globalement de la stratégie marketing, j'ai choisi de développer mes compétences dans ce domaine, au sein d'une entreprise internationale du secteur de la grande consommation, pour laquelle les problématiques stratégiques sont nombreuses.



Je suis particulièrement intéressée par le secteur du marketing et de la communication.

Ces métiers sont selon moi au coeur des préoccupations actuelles des entreprises, qui doivent avant tout savoir se démarquer et se placer sur des marchés toujours plus concurrentiels. Ces métiers demandent à la fois une forte dose d'ouverture d'esprit mais aussi de rigueur et d'appréhension de nombreux facteurs externes comme internes à l'entreprise afin d'être efficace.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Marketing

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mediaway

MMW