Amélie MARTIN

Sophrologue et réflexologue exerçant en libéral et au sein de la ligue contre le cancer .

Sophrologie dynamique : outil aidant à la relaxation et à la gestion du stress et des émotions .

Réflexologie plantaire : technique manuelle de massage des pieds tirée de l énergétique chinoise . Visant à rééquilibrer , harmoniser , soulager divers symptômes . Soulage les migraines les troubles du sommeil , les douleurs dorsales etc ...



Mes compétences :

Gestion du stress

Préparation à l'accouchement

Préparation du sportif

Préparation d'examen écrit et oral

Gestion des émotions

Relaxation dynamique