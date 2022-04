Agent commerciale depuis 10 ans dans le domaine de l hygiène et l industrie

Recherche un poste pour changer pour un statut salariée

Portefeuille clients développé et fidélisé sur le centre notamment les grandes agglomérations



Mes compétences :

Fidéliser le client

Connaissance et suivi des marchés publics

Maitrise de l univers btob

Utilisation des techniques web