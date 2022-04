Amélie MARTIN

Etudiante passionnée et motivée,



Titulaire d’une licence Gestion et Accompagnement des Parcours Professionnels et Personnels (GA3P), je m’oriente dans le domaine de la formation.

C’est pourquoi j’intègre un Master 1 Sciences de l’Education et Formations des Adultes (SEFA) dès Septembre 2019.

Je recherche une entreprise pouvant m’accueillir de Septembre 2019 à Juin 2020, les lundis et mardis dans le but de mettre à profit mes compétences acquises mais aussi de me former en matière d’Ingénierie Pédagogique.

Par la suite, je souhaite poursuivre en Master 2 Ingénierie Pédagogique Multimédia dans l’optique d’exercer les métiers de :

- Responsable des TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement)

- Chef de projet e-learning

- Ingénieur pédagogique





Je dispose de compétences en accompagnement telles que :



- Créer un atelier pédagogique

- Adapter les ateliers selon les bénéficiaires

- Animer des réunions d’informations et des ateliers

- Conduire des entretiens

- Définir les besoins des bénéficiaires

- Etablir un plan d’actions adapté

- Formaliser des outils de recherche d’emploi



Mais aussi sur le plan administratif, comme par exemple :

- Utiliser les outils informatiques (Suite Office, Movavi (logiciel de montage), Animaker (logiciel d’animation et d’infographie vidéo)

- Gérer des dossiers

- Réaliser un budget





Soucieuse de progresser continuellement et ayant un réel attrait pour les nouvelles technologies, je suis autodidacte dans le domaine informatique.



Mes qualités sont la patience, la rigueur, l’organisation, la création et la remise en question.



Mon profil est atypique mais il est une force. Mes différentes expériences ont forgé mon caractère et j’ai su en tirer tout le bénéfice.



Mes compétences :

Microsoft Access

EBP Gestion commerciale

EBP Compta

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel