Amélie MARTIN-DUPONT

Mes différentes expériences m’ont permis de trouver une voie qui me correspond et me passionne : les Ressources Humaines.

Aujourd’hui chez Cap Fi je retrouve des valeurs fortes et qui me sont chères:

Le Professionnalisme, pour moi une source de confiance et de fiabilité.

Ma Satisfaction chez Cap Fi : le partage et le contact avec les collaborateurs.

L’Esprit d'équipe synonyme d’efficacité et de réussite.

La technologie me fascine c’est la raison pour laquelle mon métier m’amène à être en lien permanent avec cela.

J’ai choisis Cap Fi pour son esprit collaboratif, ses valeurs et sa taille humaine qui me permettent aujourd’hui de m’épanouir pleinement.



Sollicitez-moi :

amd@capfi.fr

01 80 06 82 52

www.capfi.fr



Mes compétences :

Gestion du personnel

Ecoute

Recrutement

Dynamisme

Organisation