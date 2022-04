Amelie MATHYS

Jeune diplômée ayant acquis 2 ans de stages dans des centres réputées welness ou j ai appris énormément dans les massages,soin corps,soin visage, endermologie et balnéothérapie. Ce qui m a permis d avoir le sens de l' organisation, de la rapidité, le travail bien fait et le travail en équipe.



J ai pu aussi travaillée en intérim chez MEDIA Markt Gosselies pendant. 1 mois dans la vente de petit electro ménager et dans l administration.



Mes compétences :

Contact clientèle

Esprit d'équipe

Motivation

Motivation esprit d'équipe