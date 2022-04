Amélie MICHEL

Jeune diplômé après l’obtention d'un Master 2 Strategic Marketing Management à L'INSEEC Paris, je suis actuellement en poste en tant qu'auditrice chargée de points de vente chez Lagardère Travel Retail, prenant en compte les inventaires de tout les points de ventes sur le territoire Français

J'ai préalablement effectué une classe préparatoire HEC durant deux années à Angers. J'ai, au travers de mon cursus, effectué un stage de vente chez Harley Davidson en hiver 2014 puis un stage d'été 2015 chez Hutchinson ( Automobile ) et enfin un stage en Italie chez Gasket International Spa au service Marketing et prospection de clients, création de base de données ou j'ai pu mettre en pratique de nombreuses connaissances acquises au sein de mon école. J'ai par ailleurs, effectué une Summer School à L'université de Ljubljana en Slovénie ou j'ai suivi des cours de négociations et de learning management durant 1 mois (été 2015) . Ce fut toutes des expériences très enrichissantes professionnellement et personnellement : j’y ai appris à développer mon "savoir faire " mais aussi mon "savoir être" avec mes collègues. Ces stages m’ont permis de renforcer mon expérience sur le terrain, mais aussi de me découvrir une véritable engouement pour le marketing.

J'ai terminé ma scolarité au mois de décembre 2016 afin d'entamer un stage de fin d'étude, d'une durée de 6 mois, en tant qu'assistante de chef de projet web/ e-reputation et community manager pour l'entreprise Honotel developpement dans le but d'enrichir la marque "Happyculture", concept hôtelier , puis, j'ai valider en juillet 2017 mon diplome Master 2 Strategic Marketing Management, au sein de l'INSEEC Business School.

Mes principales qualités : je m’estime être quelqu'un de dynamique, sérieuse, réfléchie, créative et organisée.

Je suis férue d'actualité, de technologies, de développement personnel et de sport.

Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel