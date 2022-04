Amélie MIOU

Âgée de 25 ans, je suis titulaire du BTS Assistante Commerciale.

D'un tempérament organisée, rigoureuse et motivée, je suis prête à relever de nouveaux défis, mettre en application mes compétences mais également apprendre de nouvelles choses. Lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai su accroître mon sens de la communication et mon bon relationnel.



Mes compétences :

Prévenir et gérer les impayés

Traitement des commandes

Réaliser un support de communication commerciale

Accueillir et renseigner le client (physique et té

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Publisher, P

Effectuer la mise en rayon

Effectuer le facing

Réceptionner les marchandises