Amélie MIRET

Psychologue clinicienne diplomée de l'Université Paris XIII en septembre 2014, je suis actuellement activement à la recherche d'un emploi dans mon domaine.



Grace a ma spécialisation en psychologie clinique, en psychopathologie ainsi qu'à l'ensemble des expériences obtenues au cours de mes différents stages, j'ai tenté de rendre ma formation aussi riche et complète que possible.



Tout au long de lon cursus, j'ai eu l'occasion de comprendre l'importance de la prévention et de la prise en charge psychologique. Je suis donc convaincue de l'utilité du psychologue dans toute structure médico-sociale.



Mes compétences :

Psychanalyse

Psychologie clinique

Psychopathologie

Bilan psychologique

Clinique du suicide

Psychiatrie

Psychotherapie