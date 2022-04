Amélie MOISSET

Basé à Nantes (siège) et à Paris, le Groupe Manessens accompagne les démarches d’évolution et de transformation des entreprises, à travers deux activités :



Manessens SAP : Conseil, pilotage, intégration et support sur la solution SAP, pour les PME/PMI et grands groupes,



Manessens Consulting Tertiaire : Conseil en management, organisation et MOA pour le secteur Banques, Assurances, Mutuelles et Services



Nous intervenons dans les entreprises comme de véritables catalyseurs de projets, favorisant les synergies et accélérant les transformations dans le respect de la culture et de l’organisation de nos clients.



« Cabinet de conseil indépendant, nous sommes reconnus pour notre expertise, notre culture orientée résultat, et notre process qualité ». Nous mettons à la disposition de nos clients des équipes expérimentées et motivées pour leur permettre de se concentrer sur leurs fonctions opérationnelles.



Nous sommes toujours en quête de nouveaux talents, pour construire et participer au développement du Groupe Manessens.



Notre atout principal : la confiance que nos clients nous accordent grâce à la qualité, au professionnalisme et à la motivation de nos équipes.



N’hésitez pas à nous contacter!





