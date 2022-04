Amélie MOREAU

Je suis étudiante en première année de droit à La Rochelle. Je souhaite me réorienter et faire un DUT Carrière Juridique à Bordeaux. C'est une formation en alternance qui nécessite donc un contrat d'apprentissage sur 2 années. J'ai trouvé le chemin professionnel qui me plait, je suis déterminée à recevoir et à m'enrichir du savoir, de l'expérience d'un professionnel. Je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage dans le domaine du notariat.