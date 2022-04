Amélie MORIS

Si vous cherchez une personne aux compétences variées, polyvalente à souhait, vous êtes au bon endroit !



Forte d'expériences plus enrichissantes les unes que les autres, je me retrouve aujourd'hui à un carrefour important dans ma vie professionnelle.



Actuellement en formation "aide-comptable" et "langue néerlandaise - niveau A2", je suis passée par bien des étapes dans mon parcours: intérim, aide-ménagère, en passant par divers stages en secrétariat, dont un aboutissement en PFI dans le secteur juridique, j'ajoute aujourd'hui à mes multiples compétences l'aspect comptable et le néerlandais (je possède déjà un bon niveau d'anglais).



A ceci j'ajoute, mon insatiable envie de travailler. Mère au foyer par la force des choses depuis un an et demi, mon souhait le plus cher est de retrouver le chemin de l'emploi avec la carrière de mes rêves: secrétaire !



Mais trêve de bavardages, je vous laisse parcourir mon profil et vous invite à me contacter pour de plus amples renseignements.



Bonne visite et à bientôt.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Moteurs de recherche web

Microsoft Outlook

Internet

Gestion du stress

Gestion des stocks

Gestion administrative

Archivage

Gestion du courrier

Mailing

Rédaction

Assistance juridique

Traduction anglais français

Microsoft PowerPoint

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Dactylographie