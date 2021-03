Amélie MUZEREAU

Je suis assistante de gestion et administrative et je suis diplômée d'un BTS assistant de gestion. j'ai 11 ans d'expérience. j'ai de bonnes connaissances informatique. Je possède de bonnes compétences administratives et commerciales et des notions en comptabilité.



Je suis organisée, dynamique, et j'ai l'envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses.



Je recherche un poste d'Assistante sur Rochefort, Tonnay Charente, Surgères, Saint Jean d'Angély







amelie150987@hotmail.fr



Mes compétences :

Administratives

Administratives et commerciales

Commerciales

Compétences administratives

Informatique