Amélie NEVEU

Vous recherchez une personne compétente, sérieuse, autonome, organisée, sociable et motivée pour complétez vos effectifs? Vous avez trouvé : c'est tout moi !

Forte de mes 8 années d'expérience au sein du service achats-approvisionnements d'une PME en forte croissance, je peux apporter mes compétences à la réalisation de nombreux projets dans votre entreprise : à la fois assistante achats, approvisionneuse, assistante commerciale vente et gestionnaire produits, je suis en relation directe aussi bien avec clients, fournisseurs que transporteurs, ainsi qu'avec tous les services de l'entreprise.

Je sais gérer des dossiers d'import de l'élaboration du contrat d'achat à l'arrivée des produits à destination, gérer des productions externalisées, préparer et répondre à des appels d'offres clients, calculer des coûts de revient selon la méthodologie donnée par l'entreprise, créer et faire vivre des produits dans la gestion commerciale SAGE, lancer et étudier des appels d'offres fournisseurs et transporteurs, préparer des audits externes avec le service qualité (certificateurs bio et équitable par exemple)...

Mes atouts : je suis rigoureuse, polyvalente et sais m'adapter à toutes les situations en étant notamment force de propositions auprès de ma direction.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Approvisionnements

Achats

Gestion administrative

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Relations clients

Sage

Internet