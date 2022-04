Amelie NOLAR

En deux mots je suis intéressée par le monde et je m’efforce d’être pragmatique.



Je m’appelle Amélie Nolar, j’ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante en Master Affaires publiques et Gestions des Biens Communs, spécialité Développement Soutenable. J’ai eu mon diplôme de Baccalauréat économique et sociale en 2012. Je suis entrée à Sciences Po Lille après avoir fait une année de classe préparatoire économique et commerciale spécialité économie. J’ai un intérêt certain pour l’intérêt général. Ma spécialité de master, le Développement Soutenable me donne clés en main pour penser les alternatives à mettre en place pour une dynamique qui soit à la fois durable et responsable.

Je suis curieuse et porte un intérêt pour une diversité de domaines. Toutefois, mes deux domaines professionnels de prédilection sont le développement durable et la culture et toujours sous une approche politique. Je suis convaincue de l'importance de la coopération interinstitutionnelle dans ces domaines notamment.

J'ai pris l'habitude de relever des défis (petits ou grands). En deuxième année à Sciences Po Lille, j'ai décidé de faire partie du bureau de l'association de théâtre et de monter un projet de spectacle de sketchs alors que j'étais encore débutante en théâtre. Lors de mon année à l'étranger réalisé au Mexique, j'ai pu intégrer le groupe représentatif de l'université de danse folklorique et ainsi relever le défi de pouvoir participer à la représentation publique. Cette année-là a été très enrichissante et m'a conforté sur mon intérêt pour la culture et sur la nécessité de promouvoir un dialogue, une coopération interculturelle à tous les niveaux.

A long terme, mon objectif professionnel est de participer au développement des relations économiques, politiques et culturelles entre les Antilles Françaises et les pays d'Amérique Latine et de la Caraïbe.