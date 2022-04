Amelie PALUD

Je m'appelle Amelie, j'ai 29 ans.

Je suis titulaire d'un BAC STG GESTION et d'un BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES.

En 2011 j'ai intégré l'entreprise AJP IMMOBILIER tout d'abord en tant que assistante administrative, puis assistante commerciale et pour finir responsable des assistantes commerciales .

Durant mon parcours professionnel j'ai développé mon sens du relationnel et ma capacité d'adaptation dans les nouvelles tâches que l'on me demande.

Je suis une personne souriante, dynamique et de confiance.