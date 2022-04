Je m'appelle Amélie Paques.

Après avoir été enseigné pendant 10 ans en collège, en zone d'éducation prioritaire, comme professeure de mathématiques, et été formatrice pour adultes, je me reconvertis en relations humaines et communication.

Je me forme à l'Analyse Transactionnelle, à la Communication Non Violente, et à d'autres approches (Faber et Mazlish, ...)



Je suis passionnée par tout ce qui a trait à l'éducation et à la relation parents-enfants.



Mes compétences :

Parentalité

Petite enfance

Formation

Adolescence