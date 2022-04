Amélie PATERNOTTE

Fondatrice de l'entreprise "Le Grand Ménage" (Titres-services) :Array



Fondatrice de la radio locale et régionale "M@X fm" :



Stages :



* Incub'Ecs (3mois) : incubateur de projets

Missions : accompagnement de porteurs de projets, mise en place d'un évènement sur l'économie sociale et l'environnement, mise à jour du site Internet



*Quotidiens : Nord-Eclair, La Province



*Organisations culturelles : Dour festival, Maison culturelle d'Ath



*Organisations caritatives



*Télévision : Liberty Tv

Missions : montage de séquences et pilote d'une émission tourné



*Radio : Canal 44

Missions : co-animation d'une émission quotidienne. Création et réalisation de spots publicitaires



* Aide à la communication du magasin de Maman : Exotico Déco

www.exoticodeco.be





Je maitrise moyennement l'anglais.

Notions scolaires d'espagnol et de néerlandais.



Atouts principaux:



Je suis ambitieuse, sociale, sociable, bout-en-train, franche et possède des facultés d'adaptation.



Hobby's :

Karaoké, organisations d'évènements, salsa, co-émission radio



