Amelie PATEYRON

Diplômée de la licence professionnelle JORIS : Journaliste Rédacteur d'Images et de Sons de Valenciennes depuis 2007, je travaille depuis comme JRI tri-qualifiée.



Après avoir intégré plusieurs TV locales (RTV dans le 93, Télessonne dans le 91),et chaînes nationales ( l'AFP vidéo, i > Télé, BFM TV ), je suis à même de mener à bien toutes les étapes de réalisation d'un reportage audiovisuel, et ce en totale autonomie.



Je suis titulaire de la carte de presse.

Après 4 années en CDI sur une chaîne locale, je suis désormais pigiste depuis avril 2011.

Mon objectif : multiplier les expériences sur des chaînes locales et nationales, au sein de société de production audiovisuelle et institutionnelle.



Mes compétences :

Cadreur

Dynamisme

JRI

Mobilité

Monteur

Polyvalence

Rédacteur

Rigueur