Amelie Perrai , 28 ans

J'ai réalisé l'ensemble de mon parcours scolaire en alternance , au sein du Crédit du Nord .

Ces 5 anneées m'ont permis de découvrir le réseau bancaire dans sa globalité sur le marché des particuliers, des professionnels et des entreprises.

En parralèle , j'anime depuis 4 ans des interventions dans le cadre du BTS Banque . J'accompagne les alternants dans la conception de leurs actions commerciales et dans leurs interventions à l'oral.

J'exerce le métier de chargée d'affaires entreprises depuis 5 ans , ce qui me permet d'accompagner des entreprises dans tous secteurs d'activité.



Mes compétences :

prospection

animation

Développement de la relation commerciale