Amélie PHILIPPE

« L’avenir ne se prévoit pas, il se construit » - Luc Blondel



Au travers de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai pu développer des techniques spécifiques pour chaque phase du processus d’achat (sourcing, consultation, négociation, attribution) et des aptitudes de collaboration avec les différents services internes (production, qualité, mercatique, etc).



Mon précédent emploi durant 3ans, m’a offert l’occasion de me confronter à plusieurs types de clients internes et externes.

J’ai également développé mes capacités organisationnelles afin de parer aux urgences.

Ces différentes expériences m’ont conféré une grande adaptabilité à toutes situations ainsi qu’une ouverture d’esprit permettant de résoudre toutes les problématiques.



Ce serait avec plaisir que je ferais la démarche de m’intégrer à votre équipe, afin de mettre mon savoir-faire au service des collaborateurs en place.



Mes compétences :

Vente

Microsoft Office

Communication

Informatique

Achats

Linux

Management

Négociation

Bâtiment

Logistique

Sourcing

Moteurs de recherche web

Travail en équipe

Organisation du travail

Suite Adobe

Sphinx Software

SAP

Perl Programming

Microsoft Excel

Ciel Compta

Autocad