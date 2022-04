Bonjour à tous,

Me voilà inscrite dans le centre de formation IFP de Merignac pour un titre professionnel ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES en alternance sur une année .

Maintenant je suis à la recherche d'une entreprise pour réaliser mon projet professionnel .

La cadence de la formation se compose de 3 semaines en entreprises et d'une semaine en formation.

Mes tâches en entreprise concerneront : la gestion administrative, les contrats, les avenants, les paies, le recrutement, l'intégration, la formation...

En tant que salariée, il y aura une rémunération s'élevant à 80% du SMIC.

M'avoir avec vous sera une aide importante pour traiter les tâches quotidiennes .

Mon projet professionnel est très important pour moi, aujourd'hui je me donne tous les moyens pour réussir .

Sachez que j'ai déjà réaliser un titre professionnel en alternance et que je connais donc le rythme de travail, de plus, cela fait 6 ans que je suis dans le monde du travail donc je connais l'investissement à avoir pour une entreprise .

Je suis mobile sur une zone de 50km autour de ma ville ( st selve )

Cordialement,

Amélie pichardie



Mes compétences :

Gestion des compétences

Archivage

Gestion de contrats

Management

Merchandising

Formation

Analyse de données

Livraisons

Recrutement