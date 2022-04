Amélie PINEAU

J'habite la Bruffière et je developpe les alentours, Clisson, Montaigu, Cholet....

L'immobilier est un métier qui est très humain, il faut être très à l'écoute. On rentre dans l'intimité des gens qui nous accorde leur confiance et je veut les accompagnez du mieux possible à travers leur projet afin qu'il aboutisse dans les meilleures conditions!



Consciencieuse dans mon travail, je suis du genre très organisé et dynamique!



Vous souhaitez acheter ou vendre votre bien immobilier contactez moi au 06.81.75.42.98 ou par mail amelie.pineau@fixim.fr.



Cordialement



PINEAU Amélie



Agence FIXIM



Mes compétences :

Cache

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel