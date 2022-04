Amélie POCHOLLE

De nature dynamique , méthodique et autonome dans mon travail, je sais m'adapter et réagir avec calme en fonction des circonstances. Je possède également de bonnes qualités relationnelles et d'écoute. J'ai le sens du service clients et du travail en équipe.



Mes compétences :

Envoi de mailling

Traitement inventaire

Remise en banque

Présentation vitrine

Contrôle et réception marchandises

Gestion des stocks

Mise en rayon

Traitement de caisses

Accueil des clients

Commandes clients et fournisseurs

Vente au comptoir

Vente d'extension de garantie

Conseil et vente