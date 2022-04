Amélie PORCHERON

Possédant un BTS Assistant Manager et ayant deux années d'études en alternance grâce à mon BTS Professions Immobilières, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mon expérience d'agent immobilier junior au sein de l'agence Arthurimmo m'a permis d'évoluer dans un cadre professionnalisant. J'ai su développer et gérer un portefeuilles clients lors de la location et vente de produits. La prospection, les relances, le suivi clients et la signature de contrats m'ont permis de développer des compétences commerciales et à affirmer une personnalité organisée, autonome, enthousiaste et à m'adapter aux situations nouvelles.



Cette alternance ainsi que mes stages en agence de voyage (en Irlande) et à Eurocentres (accueil d'étudiants étrangers) effectués durant mon BTS Assistant de Manager, m'ont permis de développer mon sens du relationnel et mon adaptabilité à toutes situations.



De plus, mon expérience saisonnière chez Mc Donald's m'a permis d'être réactive, dynamique et confirmer mon esprit d'équipe.



Motivée et dynamique, je me tiens à votre entière disposition pour parler des différentes opportunités que l'on pourrait envisager ensemble.



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi clientèle

Relations clients

Force de proposition

Autonomie

Esprit d'équipe

Accueil physique et téléphonique

Administratif

Microsoft Office

Conseil

Bureautique

Dynamisme