Amélie POTENTIER

Intervenante dans différents organismes, je transmets mon goût du challenge et le savoir-faire que j’ai acquis dans le domaine de la vente et de la relation client en tant que conseillère commerciale.



Je suis formatrice dans différents domaines de compétences : La relation client "négociation commerciale", la commercialisation "le produit, l'environnement commercial, la distribution", le marketing direct "phoning, mailing, fidélisation", les techniques de vente en magasin.



J'interviens sur des niveaux V à II soit du CAP à la licence avec un public divers "alternants de la formation initiale, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi".



La diversité de mon métier tant sur les modules d'apprentissage que sur les profils des apprenants me permet de m'épanouir dans cette branche.

Ma formation de formateur en alternance m’a permis de développer des compétences de pédagogue, de sélectionner une méthodologie appropriée aux besoins des apprenants pour créer des situations d’apprentissage adéquates et animer un face à face pédagogique.

De plus, mon rôle de référente de formation m'a fait découvrir davantage l'environnement de la formation et me permet de suivre les groupes du recrutement jusqu'à l'évaluation finale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel