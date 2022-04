Amélie POUGET

Je suis actuellement en formation de moniteur-éducateur ! Je souhaiterais travailler dans le milieu du handicap , auprès d'enfants en particulier et plus spécifiquement auprès d'enfants atteints de troubles autistiques. J'aimerais pour cela me former aux méthodes éducatives ( ABA , teach...) .

J'ai été bénévole auprès de personnes handicapées , j'ai fait de l'animation auprès d'enfants , j'ai travaillé dans une maison d'accueil spécialisée en tant qu'AMP. J'ai garder un enfant atteint de trouble autistique pendant les vacances et je suis adhérente de l'association ABA Franche-Comté

Je fais de la musique et souhaiterais me former pour encadrer des ateliers auprès de publics variés ( handicaps, personnes âgées, enfants à caractère social ..)