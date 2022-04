Amélie POUZANCRE

Je suis technicienne de laboratoire, préleveuse, polyvalente sur les postes technique de microbiologie, biochimie, hématologie, hémostase, immunologie, auto-immunité, immuno-hématologie.

J'ai travaillé en laboratoire hospitalier et laboratoire de ville, seule et en équipe. J'ai assuré des astreintes de nuit et jours fériés pendant onze ans.

Je suis organisée et rigoureuse, je me suis toujours bien intégrée dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit au travail ou dans mon activité associative.

J'ai participé à la mise en place de la norme NF EN ISO 15189, dans les deux entreprises où j'ai travaillé.



Mes compétences :

Microbiologie

Prélèvements sanguins

Immunologie

Biochimie

Hémostase

Hématologie