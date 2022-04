Amélie PRADEAU

Responsable des services administratifs et financiers de l'IAE de l'Université de Poitiers : Direction administrative de l'IAE (3 sites, 42 agents, 9 services supports).

Participation à la définition et mise en oeuvre des orientations et objectifs de l'Université en pilotant les moyens humains, financiers et logistiques dévolus à la structure.





Auparavant, une carrière de 10 ans dans le secteur privé m'a permis d'être associée aux développements de PME, expérience fascinante. Goût entrepreneurial très prononcé.





Management :

Désignée Experte de Jury de recutement de concours ITRF en février 2015



- Le recrutement

- La conduite de changement,

- La conduite de projets,

- L'encadrement de nouveaux cadres,

- Le pilotage de la performance

- La création de collectif autour des valeurs de service public

- L'accompagnement dans la gestion des compétences

- La RSO



Projets réalisés :



- pilotage de la refonte identitaire de l'IAE

- restructuration organisationnelle des services de scolarité & des finances,

- développement d’un service scolarité-relations entreprises,

- création d’outils pour la gestion du budget du laboratoire de recherche,

- mise en place d’un système de bourses étudiantes,

- mise en place de plans de formations individualisés, d'accompagnement aux concours

- restructuration ergonomique des espaces d’accueil et des bureaux administratifs

- mise en place de procédures pour l’ensemble des services,





Mes compétences :

Ressources humaines

Direction financière

Finances

Management

Gestion

Droit

Gestion de projet