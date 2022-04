Amélie QUENEAU

Qui suis-je en quelques lignes ?



- Triple compétence : web-marketing / gestion de projet / technique

- 3 ans d'expérience professionnelle réelle (en agence ET chez l'annonceur)

- Diplômée d'un Master en Marketing à l'IAE de Toulouse

- Dynamique et efficace



Vous ne croyiez pas possible de rassembler toutes ces qualités chez une seule et même personne ? Vous en avez maintenant la preuve !



Pour en savoir encore plus sur moi et voir ce que je sais faire, cliquez ici = > http://ameliequeneau.wix.com/chef-projet-web

_________________________________________________________________________________



Who am I in few lines ?



- Triple expertise : web-marketing / project management / technical

- 3 year of real professional experience (in agency AND advertiser)

- Graduate of a MBA Marketing at the IAE of Toulouse

- Dynamic and efficient



You didn't believe that was possible to gather all theses qualities in one and the same person ? You have now the proof !



To know more about me and see what I can do, click here = > http://ameliequeneau.wix.com/web-project-manager



Mes compétences :

Marketing

Web

Communication

Gestion de projet

Mobile

Rédaction web

Webmaster

SEO

SEM

Social media

Webmarketing