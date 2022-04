Amélie RABAUD

Diplômée de l'école d'ingénieur Polytech Nantes en thermique énergétique spécialité Froid-Climatisation, je suis aujourd'hui conseillère technique client au sein de l'entreprise Atlantic à La Roche sur Yon. Après une 1ère expérience en contrat de professionnalisation au sein de la R&D de l'entreprise Saunier Duval à Nantes, je souhaitais en effet acquérir un poste avec plus de relation client. Toutefois cet ancien poste m'a permis d'acquérir des compétences en termes de simulations numériques via Matlab Simulink, d'essais en laboratoire ou encore concernant la démarche qualité produit (Amdec).

Très motivée pour participer au développement et à la pérénisation de nouveaux systèmes de chauffage moins énergivores, je souhaite continuer ma carrière dans ce domaine.



Mes compétences :

Synchronisation de tâches

Simulink

Laboratoire de Recherche

Ansys Fluent

Comfie-Pleiade

Développement produit

C++

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C Programming Language