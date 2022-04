Amélie RABERT

Diplômée du Bachelor EMVOL (Management des Voyages et des Loisirs) de l'Ecole Supérieure de Commerce de Troyes (10).



Bonne connaissance des secteurs Tourisme et Commercial :

- Expériences en développement touristique (étude de marché, recommandations, planification, reporting)

- Expériences en communication et marketing (stratégie online / offline, création / traduction de contenus et supports promotionnels)

- Expériences en réception et accueil de public (renseignements, check-in, check-out, relation client)



Mes compétences :

Prospection commerciale

Relationnel

Evénementiel

Étude de marché

Réseaux sociaux

Marketing

Social media

Microsoft Office