Amelie RAFFARD

Titulaire d’une licence en ressources humaines, je bénéficie d’une expérience de quatre ans dans le milieu industriel et 5 ans dans le domaine du bâtiment. Rapidement autonome, j'ai pu développer ma polyvalence, tant dans le domaine des ressources humaines, que de la gestion administrative et commerciale. De plus mes qualités relationnelles et ma faculté d’adaptation m’ont permis de gérer tous types de publics.



Durant ces 9 années j’ai pu enrichir mes connaissances en ressources humaines, réaliser intégralité du processus paies, l'administration du personnel, l'élaboration et le suivi de tableaux de bord sociaux, ainsi que la gestion des intérimaires. Mais aussi de bien appréhender le cadre législatif et réaliser les recrutements (du sourcing à la mise en poste), j'ai également pu accompagner les managers dans la politique RH et été support à la préparation des sujets dans le cadre du dialogue social.



Particulièrement motivée, je saurai être un réel atout pour votre société par ma rigueur, mon dynamisme et mon esprit d’équipe.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Recrutement

Ressources humaines

Paie