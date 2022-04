Amélie RAVAT

Jeune formatrice en anglais depuis cinq années, je suis aujourd'hui directrice et formatrice de la société LEARNING ENGLISH Formation en partenariat avec la CAE L'Envol.

Pédagogue, patiente et dynamique, je m'adapte à tout type de public.

Les services que je propose:

la remise à niveau

(grammaire/conjugaison/vocabulaire/expression écrite et orale/compréhension écrite et orale...)

l'obtention de l''aisance à l'oral

l'aide à la préparation aux examens

l'acquisition de vocabulaire professionnel ou ciblé

La préparation aux voyages d'affaires

la traduction de documents

...

J'étudie toute proposition



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Pédagogie

Dynamique

Sens du contact