Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis Amélie Rondole, 23 ans, tout juste diplômée de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers).



Ma spécialisation en Marketing et plus particulièrement en Supply Chain Management m'offre les atouts nécessaires pour développer mon profil en gestion et management d'équipe. Sensibilisée par le Développement Durable et les enjeux environnementaux, je souhaite m'orienter vers ce secteur en plein essor.



Si vous êtes intéressé(e) par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Adaptabilité

Relationnel

Travail en équipe

Community management

Organisation

Autonomie

Management