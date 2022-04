Amélie ROUSSEL

Assistante de direction au sein du groupe PAC AVENIR, spécialiste de l'installation en énergie renouvelable, et renovation de l'habitat depuis 2013, j'occupe ce poste avec toute la polyvalence que celui-ci peut comporter.



Responsable de la comptabilité fournisseur et client

Responsable achat pièces détachées

Responsable achat menuiseries

Gestion SAV

Gestion des salaires (commerciaux et techniciens) y compris calcul de commissions

Gestion des plannings de pose

Suivi et montage de dossiers de financement client

Gestion de sinistres et conflits juridiques

Gestion flotte de 10 véhicules (assurances, charges...)

Facturation client

Réalisation de devis









Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Administration d'entreprises

Assistance administrative

Administration des ventes

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Planification

Service client

Comptabilité générale

Relationnel

Autonomie professionnelle

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Contrôle des coûts

Calcul de coûts

Dessin technique

Contrôle-commande

DAO

Chiffrage