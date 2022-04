Amelie ROUX

Création et développement d'installations lumineuses.

a s t r o p o l



Avec et pour les architectes, les décorateurs et les particuliers, astropol compose et réalise des installations lumineuses sur mesure.

Nous accompagnons également les architectes, designers et artistes en mettant à leur service nos compétences techniques et nos connaissances des normes pour réaliser prototypes

et petites séries.

Des premières esquisses à l’installation finale, astropol emprunte au luxe son exigence de perfection et à l’artisan ses contraintes de production haut de gamme.



Astropol conceive and realize custom-made lighting fixtures with and for architects, designers and private individuals.

We also support architects, designers and artists by providing our technical skills and our knowledge of norms in order to realize prototypes and very limited quantities.

Between the first sketch to the final installation, astropol draw their inspiration from luxury to satisfy their need for perfection and from craftsman’s art to ensure high-end products.