Amélie ROY

"le succès ne se mesure pas à ce que l'on a mais à ce qu'on est".

Réussir voici le verbe qui définit parfaitement l'objectif de ma vie. Peu importe le secteur et le contexte je me donne à 100% dans tout ce que j'entreprends et m'adapte à tous milieux.

Mon dynamisme et ma créativité sont mes principaux atouts pour accomplir mes missions.



Mes compétences :

Audit

Lean Management,

Kaizen

Formateur

HAS V2014

Compte Qualité HAS V2014

Gestion documentaire

ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189,