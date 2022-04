Amélie SACRÉ

Inlassablement curieuse, je me nourris de toutes les expériences pour avancer toujours plus loin.

Soucieuse du bien-être des patients et de mes collègues, j’ai le sens du contact et le travail d’équipe me semble indispensable.

Créative, force de proposition et instigatrice de projets innovants, je m’investis pleinement dans tout ce qu’on me confie.

Dynamique et passionnée d’imagerie médicale j’ai l’ambition de devenir Ingénieur d’Application.



Mes compétences :

Radiologie

Scanners

IRMs

Radiothérapie