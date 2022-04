Bonjour, je me présente je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans, je suis à la recherche d'un emploi dans le milieu de l'animation pour enfant. J'ai 3 ans d'expérience dans le domaine et c'est ce que j'aime, le contact avec les enfants, partager des moments de jeux, découverte et les créations d'activité.