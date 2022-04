Amélie SAINT-VOIRIN

Bonjour,

Après mon expérience de 5 ans dans le commerce en relation directe avec la clientèle, j’ai voulu élargir mon panel de compétences dans l’assistanat toujours dans ce domaine via une formation diplômante.

Je vous propose ainsi une mission de 4 mois à partir du 22/02/2016, durant laquelle je pourrais :

 Gérer les plannings commerciaux

 Ecrire les courriers commerciaux et de la direction

 Gérer les stocks

 Concevoir et Diffuser une newsletter

 Utiliser les logiciels SAGE Commercial, EBP commerce, EBP Comptabilité

Je vous propose mes services en échange d’une faible coparticipation financière.

On se rencontre autour d’un café pour en parler plus longuement ?





Mes compétences :

Management

Litiges

Comptabilité générale

EBP Compta

Devis

mise à jou site web

Sage

EBP Gestion commerciale

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel