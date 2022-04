Bonjour,



Amélie Sarrazin, 23 ans en master d'Ingénierie d'Affaires en alternance au sein de la société Drieux Combaluzier, filiale ascenseur de Thyssen Krupp. Depuis 2012, je prépare un diplôme de « Manager en Ingénierie d’Affaires » en 3 ans(niveau master bac+5) à l'école Supérieure de vente. Mon cursus se termine en Juin 2015.



De plus, j'ai acquis un poste au sein de la Direction Junior Entreprise Sup de V. Cela me donne des responsabilités en termes de déploiement de projets divers ainsi que la notion de gestion managériale avec les adhérents et le suivi administratif dans sa globalité.



J'ai pour ambition d'évoluer dans un secteur pour multiplier mes compétences. Le but étant de me donner un maximum de clés pour conquérir un marché étendu. Face à cette logique, je souhaiterai avoir une ouverture sur une carrière à haute responsabilité puis à l'international selon les perspectives d'evolution du marché.



Pour toute entrée en contact : ame.sarrazin@gmail.com



Mes compétences :

Créative

Sociable

Gestion de projet

Microsoft Project

Logiciel CRM

Marketing stratégique

B2B

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale