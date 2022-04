Amélie SCHMITT

Chargée de recrutement chez R.C.V. Conseil, je recherche des professionnels proactifs désireux de progresser et d'acquérir de nouvelles compétences.

Spécialisée notamment dans les fonctions d'ingénieurs ou chefs de projets fluides en Bureaux d'études ou Directions techniques, je vous propose d'échanger sur les différentes opportunités qui pourraient faire évoluer votre carrière.

Par ailleurs aujourd'hui nous proposons un certain nombre de postes dans les métiers du bâtiment, de l'industrie et des énergies, sur des fonctions diverses, n'hésitez pas à visiter notre site et à nous contacter pour plus d'informations : http://www.rcv-conseil.com