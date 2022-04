Amélie SIMOENS

Titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, je suis actuellement à la recherche d’un emploi sur les secteurs de Cambrai, Douai, Bapaume, Arras, Valenciennes et Péronne.



Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai accompagné des personnes malades, des personnes âgées, des personnes handicapées, des salariés en difficulté, des personnes en situation d’exclusion sociale ainsi que leur famille.



Je suis tout à fait disposée à acquérir de nouvelles connaissances pour poursuivre mon évolution professionnelle. Impliquée et dynamique, je souhaite mettre à la disposition de mon futur employeur mes compétences ainsi que mon sens de l'écoute, mon engagement et mon expérience.



Mes compétences :

Force de proposition

Administratif

Sens de l'initiative

Relationnel

Ecoute

Analyse des besoins

Travail en équipe

Empathie

Adaptabilité